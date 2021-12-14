В России в 2021 году не допущено ни одного теракта

В России за 2021 год не допущено ни одного террористического акта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В РФ в 2021 году не было совершено ни одного теракта. Все преступления террористической направленности были предотвращены правоохранительными органами. Об этом во вторник 14 декабря сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности», - говорится в пресс-релизе ведомства.

23 бандита, в том числе 4 главаря, нейтрализованы в ходе контртеррористических и других специальных операций. 312 боевиков и 812 и пособников задержаны. В РФ не впустили 926 человек, которые были причастны к террористической деятельности. Также заблокированы финансовые активы около трех тысяч человек, которые могут быть причастны к терроризму и экстремизму

62 законспирированных ячеек международных террористических организаций прекратили свою деятельность благодаря усилиям органов безопасности и сил правопорядка, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Екатеринбурге задержали террористов с трехкилограммовой взрывчаткой, они готовили взрывы и поджоги.

ФСБ задержала в Москве приезжего террориста, который сделал из строительного ведра бомбу, он собирался устроить взрыв в людном месте.

В августе 2021 года ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела масштабную операцию, в Москве и Сибири задержали три десятка террористов.