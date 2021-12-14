Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однокомпонентная российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" в Сент-Винсенте и Гренадинах в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции», - говорится в сообщении фонда, где уточняют, что таким образом, российский препарат зарегистрирован более чем в 20 странах мира.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» является комбинацией, которая дает высокие показатели защиты от коронавирусной инфекции. По его словам, защита от COVID-19 в случае такой комбинации вакцин превышает 92 процента.