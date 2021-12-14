МВД: мошенники по телефону с начала 2021 года обманули россиян на 45 млрд рублей

Каждый седьмой россиянин подвергался атакам телефонных мошенников. Фото: REUTERS

За 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники выманили у россиян порядка 45 млрд рублей. Об этом во вторник 14 декабря заявил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей», - цитирует Филиппова ТАСС.

Атакам телефонных мошенников подвергался каждый седьмой россиянин. Как рассказал Данил Филиппов, самая крупная сумма, которую удалось похитить таким образом мошенникам, составила 25 млн рублей, самая скромная – 15 тыс рублей.

«50% всех потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная [сумма], которая встречалась, - 25 млн рублей», - отметил Филиппов.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как мошенники выманили у хабаровчанина более восьми миллионов рублей. Историю обмана «Комсомолке» рассказал бизнесмен Дмитрий Суханов, которого аферисты «держали на поводке» четыре часа. В то же время белорус, зная, что ему прислали посылку мошенники, оплатил ее на почте, чтобы раскрыть схему обмана и предупредить других людей.

О том, как вас могут попытаться обмануть по телефону и как защититься от дистанционных аферистов, читайте здесь.