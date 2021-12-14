МВД предложило моментально блокировать цепочки счетов в случае кражи с них денег

МВД России предлагает немедленно блокировать цепочки счетов в случае похищения денег телефонными мошенниками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В МВД России предлагают моментально блокировать цепочку счетов, если с них похищены деньги. Такую идею озвучил во вторник 14 декабря замначальника следственного департамента МВД РФ полковник юстиции Данил Филиппов. По мнению Филиппова, такая практика принесет ощутимый эффект в расследовании подобных преступлений.

«Наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств с определенного счета, блокировалась моментально вся цепочка счетов до того момента, когда мы разберемся, кто к этому всему причастен, и изобличим преступника», - цитирует Филиппова ТАСС.

Полковник юстиции отметил, что сейчас в РФ разрабатывается ряд законопроектов, которые должны упростить работу по расследованию подобных преступлений и для правоохранительных органов, и для банков.

За 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники похитили у россиян более 45 млрд рублей, дистанционным атакам аферистов подвергался каждый седьмой житель РФ.