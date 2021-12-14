Российский Дед Мороз сообщил, что у него есть QR-код о вакцинации

Фото: пресс-служба Деда Мороза

Российский Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, сообщил детям из Санкт-Петербурга, что с его документами все в порядке и у него есть QR-код, который он получил после вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Да, с документами у меня полный порядок, QR-код есть», - сказал новогодний волшебник, отвечая на вопрос юного жителя Санкт-Петербурга в ходе онлайн-встречи.

Дед Мороз также сообщил детям, что много учился у разных мастеров, а своей внучке Снегурочке намерен подарить в подарок на Новый год украшение - волшебные снежинки.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз привился от коронавирусной инфекции в июне текущего года. Власти Вологодской области заявили, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться только при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесённом заболевании, либо предъявлении трехдневного отрицательного ПЦР-тест.