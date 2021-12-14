Крупнейшие пляжи России объединились в Ассоциацию Фото: Виктор КЛЮШКИН

Представитель Массандровского пляжа в Крыму Алина Нестерова сообщила, что крупнейшие пляжи России решили объединиться в Ассоциацию, чтобы совместно развивать туристическую инфраструктуру страны.

"Туристы говорят и пишут в социальных сетях, что оборудованных пляжей не так много на курортах, поэтому важно форсировать данное развитие и использовать успешный опыт регионов. Все мы заинтересованы, чтобы пляж и его работа воспринимались более комплексно, а значит для туристов нужно формировать соответствующий продукт и услуги", - заявила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Отмечается, что в состав новой организации войдут представители пляжных территорий Республики Крым и Краснодарского края, а также других регионов.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасного купания в водоемах. Так, при выборе места отдыха специалисты советуют отказаться от диких пляжей. По их мнению, лучше выбрать благоустроенные места, где воду уже проверили на безопасность, а также есть лежаки и посты спасателей, передает телеканал "360".