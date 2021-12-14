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Политика14 декабря 2021 11:22

Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения проблемы
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии

Фото: ТАСС

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели во вторник, 14 декабря, телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине.

«Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты подробно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения», – сообщается на сайте канцелярии финского президента.

Напомним, в конце октября 2021 Путин и Нииесте провели первую за почти два года очную встречу. Она проходила в Москве.

Ранее «Большая семерка» предупредила Москву о серьезных последствиях в случае «агрессии» против Украины. В своем коммюнике глав министерств иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии призвали Россию снизить напряжение на российско-украинской границе и соблюдать международные обязательства.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.