Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии Фото: ТАСС

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели во вторник, 14 декабря, телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине.

«Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты подробно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения», – сообщается на сайте канцелярии финского президента.

Напомним, в конце октября 2021 Путин и Нииесте провели первую за почти два года очную встречу. Она проходила в Москве.

Ранее «Большая семерка» предупредила Москву о серьезных последствиях в случае «агрессии» против Украины. В своем коммюнике глав министерств иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии призвали Россию снизить напряжение на российско-украинской границе и соблюдать международные обязательства.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.