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Общество14 декабря 2021 11:31

В России в 2021 году ликвидировали 236 подпольных оружейных мастерских

Более 210 преступных групп, которые занимались изготовлением оружия, выявили в РФ
Мария ПАВЛОВА
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211 преступных групп, которые занимались изготовлением оружия, выявили в РФ с начала 2021 года.

211 преступных групп, которые занимались изготовлением оружия, выявили в РФ с начала 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С начала 2021 года в Российской Федерации выявили 211 преступных групп, которые занимались изготовлением оружия и других средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета по итогам совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба.

Также в 2011 году правоохранительные органы ликвидировали 236 подпольных оружейных мастерских на территории РФ. В них не только изготавливали оружие, но и переделывали его, отметили в ведомстве. Правоохранители изъяли большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее на kp.ru cообщалось, что на территории РФ за 11 месяцев не допущено ни одного террористического акта, все попытки совершения подобных действий пресечены правоохранительными органами.

Так, в августе в ходе масштабной антитеррористической операции задержали три десятка террористов. Их выявили в Москве и на территории Сибири.