«Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи модифицировал вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» под омикрон-штамм, заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать и от дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и она проходит первую стадию клинических испытаний», – сказал он эфире телеканала «Россия 24».

Уже на следующей неделе центр может представить первые данные об эффективности модификации «Спутника V», сообщил вирусолог. Как отметил Гинцбург, если ее эффективность против омикрон-штамма будет ниже в два-шесть раз, чем против исходного варианта COVID-19, то вакцину можно будет не менять.

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября 2021 центр имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового омикрон-штамма.