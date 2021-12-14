Павел Смелов освобожден от должности замглавы Росстата

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Павел Смелов курировал в Росстате перепись населения и занимал должность замруководителя ведомства с декабря 2019 года.

Напомним, перепись первый этап прошел с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В настоящее время проводится результатов. В январе 2022 Росстат обещал представить первые данные о численности населения России. Как писал сайт kp.ru, в этом году впервые перепись можно пройти самостоятельно, заполнив анкету на сайте госуслуг.