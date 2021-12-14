В Польше заявили о доминирующей роли граждан Украины в переправке нелегальных мигрантов

В бизнесе по переправке нелегальных мигрантов в Европу доминируют украинцы, заявили в Пограничной страже Польши. Фото: REUTERS

В Польше заявили о доминирующей роли украинцев в переправке нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу. Об этом на брифинге 14 декабря сказала официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

По словам Михальской, в бизнес по переправке нелегалов вовлечены также граждане Грузии, Сирии, Польши и Германии.

«С начала 2021 года Пограничная стража задержала 418 человек, которые содействовали мигрантам в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины. Их было 88 человек», - сказала Михальская.

Среди 418 задержанных пособников нелегальной миграции также было 56 граждан Грузии, 53 сирийца, 44 гражданина Польши и 29 граждан Германии. Михальская отметила, что у большинства задержанных есть вид на жительство в Германии.

Ранее корреспондент kp.ru прошел по схеме переправки мигрантов в Европу.