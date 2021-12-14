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Политика14 декабря 2021 12:21

Украина пустит иностранных военных на свою территорию для участия в военных учениях в 2022 году

На проведение мероприятий будет выделено почти 4 миллиона долларов
Наталья СМИРНОВА
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Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину

Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину

Фото: REUTERS

Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранным военным находиться на территории Украины во время участия в многонациональных учениях. Таковых в 2022 году пройдет несколько - это, в частности, учения "Объединенные усилия - 2022", украинско-американские маневры Rapid Trident - 2022, а также учения с военными из Польши и Великобритании.

Как сообщается в пояснительной записке к принятому Верховной радой закону, в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многонациональных учений, составят 106,5 миллиона гривен - это почти 4 миллиона долларов.

Отмечается, что международные военные учения проходят на территории Украины постоянно. В 2021 году правительство выделило на их проведение 38,5 миллиона гривен.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киев готов приложить все усилия для обеспечения честного и длительного мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, украинская сторона направила России множество предложений по возобновлению переговоров об урегулировании конфликта.