Самую высокую заработную плату в Москве предлагают создателям микросервисов

Самую высокую заработную плату в Москве предлагают архитектору микросервисов Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, что одну из самых высоких заработных плат в Москве предлагают архитектору микросервисов, который может получать минимум 400 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга расположилась вакансия программиста мобильных приложений. Ему готовы платить от 380 тысяч рублей, сообщает "Газета.ru".

На третьем месте оказалась вакансия няни-гувернантки, где зарплата начинается от 360 тысяч рублей. В список также вошли технический директор рекламно-производственной компании, врач-косметолог и стоматолог-ортопед.

Сайт KP.ru рассказывал, что Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округи и Магаданская область стали регионами с самым высоким уровнем заработных плат. Как отмечается в исследовании, с августа 2020 по август 2021 зарплату более 100 тысяч рублей получают порядка 8,8% занятых.