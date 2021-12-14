Патрушев заявил, что принятые правительством меры позволяют сдерживать рост цен на продукты в России

Рост цен на продукты питания в России удается сдерживать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил об успешном сдерживании цен на продукты питания в России благодаря мерам поддержки, принятым правительством. Об этом он рассказал во вторник, 14 декабря, во время правительственного часа в Госдуме.

Как отметил Патрушев, себестоимость производства продуктов питания выросла на 20-30%, однако рост цен этой отметки не достиг благодаря действиям властей.

"Те меры, которые приняты правительством, способствуют тому, чтобы разорвать связь мировых цен с ценами внутри страны", - сказал Патрушев.

Среди мер, которые помогли не допустить тотального подорожания продуктов, министр назвал демпферные пошлины на зерно и растительное масло, а также запретительную пошлину на экспорт семечки.

Как ранее писал сайт kp.ru, инфляция в России в годовом выражении достигла 8,4%, сообщает Министерство экономического развития РФ. За прошедшую неделю она замедлилась до 8,28%.