При взрыве автоцистерны в Гаити погибли более 40 человек Фото: кадр из видео

Более 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с горючим на севере Гаити. Трагедия произошла в городе Кап-Аитьен.

По информации гаитянской газеты Le Nouvelliste, взрыв прогремел около полуночи по местному времени. Поскольку в госпитале города не хватает больничных коек, раненных приходится размещать во дворе медучреждения.

В сообщении отмечается, что после того, как автоцистерна перевернулась, прохожие начали заполнять свои баки топливом. В этот момент произошел взрыв. Для локализации пожара у пожарных ушло несколько часов.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года в Севастополе работник погиб предприятия погиб в результате взрыва пустой цистерны.

Напомним, в июле 2021 в порту Джебель-Али в Дубае на территории нефтехранилища взорвался и загорелся нефтяной танкер, который стоял на якоре у портовой пристани.