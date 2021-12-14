Опрос: более половины россиян относятся к украинцам как к братьям

Россияне рассказали о своем отношении к Украине и Украинцам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные исследования отношения россиян к Украине и украинцам опубликовал Всероссийский центр исследования общественного мнения во вторник 14 декабря.

Больше половины опрошенных относятся к украинцам как к братьям. Таковых среди респондентов оказалось 52 процента. Больше всего считающих украинский народ братским среди представителей старшего поколения. 31 процент россиян относятся к украинцам нейтрально и только 11 процентов уверены, что украинцы настроены враждебно.

Украину 29 процентов опрошенных рассматривают как братскую по отношению к РФ страну, 26 процентов назвали ее просто страной-соседом. 12 процентов считают, что Украина – государство, дружественное России. Столько же предполагают, что эта страна может быть источником угрозы. 9 процентов назвали Украину страной, враждебной РФ, 4 процента – стратегическим партнером РФ, и один процент – конкурентом.

За тем, что происходит в Украине, внимательно следит 21 процент россиян. 43 процента интересуются событиями в Украине время от времени, а 36 процентов – не следят за ними вовсе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранным военным находиться на территории этой страны во время участия в многонациональных учениях. Таковых в 2022 году пройдет несколько - это, в частности, учения "Объединенные усилия - 2022", украинско-американские маневры Rapid Trident - 2022, а также учения с военными из Польши и Великобритании.