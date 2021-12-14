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Политика14 декабря 2021 12:58

Госдума приняла закон о региональной власти

Главам регионов разрешили избираться больше двух сроков подряд
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Госдума разрешила главам регионов избираться больше двух сроков подряд

Госдума разрешила главам регионов избираться больше двух сроков подряд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла во вторник, 14 декабря, законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ был принят в заключительном чтении.

Законопроект предполагает установление единых сроков полномочий глав регионов и снимает запрет на пребывание в должности больше двух сроков подряд. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон является базовым, «несущий в себе прямые нормы и закладывающий определенные параметры организации и работы региональной власти».

Согласно законопроекту, федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России. Также закрепляется право федеральных и региональных органов передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции.

В документе предусмотрено право федерального центра участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за образование, здравоохранение, финансы, регулирование тарифов, жилищный контроль. То есть с профильными федеральными ведомствами можно будет согласовывать назначение кандидатов и их отставки в региональные министерства.