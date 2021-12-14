Госдума приняла закон о региональной власти

Госдума разрешила главам регионов избираться больше двух сроков подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла во вторник, 14 декабря, законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ был принят в заключительном чтении.

Законопроект предполагает установление единых сроков полномочий глав регионов и снимает запрет на пребывание в должности больше двух сроков подряд. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон является базовым, «несущий в себе прямые нормы и закладывающий определенные параметры организации и работы региональной власти».

Согласно законопроекту, федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России. Также закрепляется право федеральных и региональных органов передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции.

В документе предусмотрено право федерального центра участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за образование, здравоохранение, финансы, регулирование тарифов, жилищный контроль. То есть с профильными федеральными ведомствами можно будет согласовывать назначение кандидатов и их отставки в региональные министерства.