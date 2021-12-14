МИД Франции пообещал рассмотреть предложения России, если они помогут безопасности в Европе

Власти Франции ожидают российские предложения по гарантиям безопасности в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Франции сообщили, на каких условиях готовы изучить предложения России по гарантиям безопасности. По заявлению представителей дипломатического ведомства, Париж пойдет на этот шаг, если предложения Москвы будут способствовать стратегической безопасности в Европе.

Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник, 14 декабря, пишет ТАСС.

"Франция самым внимательным образом изучит предложения [России], если они призваны содействовать укреплению стратегической стабильности в Европе и отвечают интересам Франции, ее союзников и партнеров в сфере безопасности", - заявил представитель французского МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, Франция во время своего председательства в Совете Евросоюза планирует инициировать реформу Шенгенской зоны, чтобы усовершенствовать взаимодействие членов ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.