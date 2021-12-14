Посол РФ в Британии пообещал ответ России на вступление Украины в НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, за ним обязательно последует ответ Москвы, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Это будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют абсолютно неприемлемый и недопустимый характер. Все это создает неприемлемую угрозу, на которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Келина, Лондон может разместить свои военные базы на территории Украины. Он выразил надежду, что в НАТО найдутся люди, которые не позволят пойти на такой шаг, поскольку это угрожает европейской безопасности.

Напомним, ранее посольство России в Лондоне прокомментировало призыв министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс к странам «Большой семерки» «выступить единым фронтом против российской агрессии» на Украину. В диппредставительстве заявили, ситуация в республике становится все более взрывоопасной.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ предупреждал об опасных последствиях втягивания Украины в НАТО.