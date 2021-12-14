Мария Захарова прокомментировала идею Зеленского о невозможности одновременно иметь российское и украинское гражданство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МВД РФ Мария Захарова прокомментировала законопроект, который во вторник 14 декабря внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский. В законопроекте, в частности, говорится о невозможности одновременно иметь российское и украинское гражданство.

«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли?», - задала вопрос Захарова в своем Telegram.

Мария Захарова заявила, что украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока.

«Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», - сказала она.

По информации Захаровой, услуги украинских дипломатов для сирийцев, желающих перебраться в Европу, стоят три тысячи евро.

«Знают ли западные кураторы Киева о том, как украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу? Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические двадцать тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», - пишет Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что Верховная рада Украины приняла законопроект, предлагающий упрошенных порядок предоставления гражданства иностранцам, «обеспечивающим меры национальной безопасности и обороны Украины».

«А что же есовские институты? Ответ мы знаем - #ЭтоДругое», - резюмировала Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Пограничная стража Польши заявила о доминирующей роли граждан Украины в переправке нелегальных мигрантов в страны ЕС.