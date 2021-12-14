Голикова заявила о высокой заразности штамма "омикрон"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в стране на данный момент. Об этом она доложила на совещании с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 14 декабря.

Как сообщила Голикова, цифры заболеваемости по-прежнему остаются высокими - около 30 тысяч человек заболевает коронавирусом ежедневно. Виноват в этом, в частности, новый штамм COVID-19, названный "омикрон".

"Россию не обошла ситуация со штаммом "омикрон". Мы своевременно приняли меры, изолировали граждан. У нас в обсерваторах находится 177 граждан. У 16 - омикрон", - рассказала Голикова.

Она также напомнила, что "омикрон" более заразный, чем другие штаммы коронавируса.

"По оценкам мировых экспертов, каждый человек с "омикроном" может заразить 3-3,5 человека. У Дельта показатель был - 0,5", - подчеркнула вице-премьер.

Как ранее писал сайт kp.ru, распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» в мире приобретает стремительный характер, напоминающий по эффекту цунами. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.