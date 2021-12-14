Собянин обновил указы о действии QR-кодов для переболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о действии QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией.

Так, с 20 декабря 2021 срок действия QR-кодов продлевается с полугода до года. Тем, кто оформил старые сертификаты, QR-коды автоматически будут продлены. Аналогичный порядок предусмотрен и для QR-кодов о вакцинации, сообщается на сайте Собянина.

Вместе с тем, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращается до двух суток. Власти столицы объяснили такое решение вероятностью более быстрого распространения омикрон-штамма COVID-19 по сравнению с другими вариантами.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.