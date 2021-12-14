Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 декабря 2021 14:05

Собянин обновил указы о действии QR-кодов для переболевших коронавирусом

Теперь электронные сертификаты будут действовать один год
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Собянин обновил указы о действии QR-кодов для переболевших коронавирусом

Собянин обновил указы о действии QR-кодов для переболевших коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о действии QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией.

Так, с 20 декабря 2021 срок действия QR-кодов продлевается с полугода до года. Тем, кто оформил старые сертификаты, QR-коды автоматически будут продлены. Аналогичный порядок предусмотрен и для QR-кодов о вакцинации, сообщается на сайте Собянина.

Вместе с тем, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращается до двух суток. Власти столицы объяснили такое решение вероятностью более быстрого распространения омикрон-штамма COVID-19 по сравнению с другими вариантами.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.