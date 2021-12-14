Путин обсудил с президентом Финляндии итоги переговоров с Джо Байденом

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсудил итоги переговоров с американским лидером Джо Байденом. Разговор глав России и США состоялся несколько дней назад.

Как сообщает пресс-служба Кремля, тема диалога с Байденом стала одной из тех, что обсудили президенты России и Финляндии. Путин в очередной раз призвал безотлагательно приступить к переговорам с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России. Президент отметил, что это нужно для того, чтобы остановить продвижение сил альянса на Восток и предотвратить размещение на территории Украины вооружения.

Отмечается также, что Путин "акцентировал, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин и Саули Ниинисте в ходе переговоров также обсудили ситуацию на Украине. Финский лидер выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения