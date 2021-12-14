Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с договорными матчами в спорте

Законопроект определяет понятия, которые раньше не были в нем прописаны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами в спорте. Он призван не допускать распространение инсайдерской информации и предотвращать конфликт интересов в сфере спортивных соревнований.

Документ предлагает прописать понятия "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта", а также механизмы противодействия им. Также в проекте закона уточняется перечень действий, которые относятся к манипуляции результатами спортивных состязаний.

Как пишет ТАСС, если закон будет принят, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России впервые будут судить тренера футбольной команды Хазрета Дышекова и игроков из Новороссийска за "имитацию футбола". Громкое уголовное дело за "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса" было направлено в суд.