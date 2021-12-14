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Политика14 декабря 2021 14:55

Путин обсудил с Макроном угрозу России из-за "накачки" Украины оружием

Ситуация в регионе стала одним из вопросов, которые обсудили президенты
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор двух мировых лидеров состоялся во вторник, 14 декабря.

Как сообщает пресс-служба Кремля, одной из главных тем обсуждения стала Украина. Владимир Путин перечислил конкретные примеры нарушения Минских соглашений со стороны официального Киева, а также примеры по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

"Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", - сообщает об итогах переговоров пресс-служба Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Они обсудили, в частности, тему Украины и итоги телефонного разговора российского лидера с президентом США Джо Байденом.