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Общество14 декабря 2021 15:12

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе молодых спортсменов в иностранные клубы

Новые правила коснутся спортсменов до 23 лет
Наталья СМИРНОВА
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Законопроект был внесен кабмином РФ в сентябре 2021 года

Законопроект был внесен кабмином РФ в сентябре 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе молодых спортсменов в иностранные профессиональные спортивные клубы. Решение было вынесено на пленарном заседании во вторник, 14 декабря.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в сентябре 2021 года. Документ предлагает сделать так, чтобы молодой спортсмен выплачивал компенсацию российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, если уходит участвовать в соревнованиях от иностранного клуба.

Это коснется спортсменов до 23 лет, пишет РИА Новости. Виды спорта, для которых будет установлено это правило, определят федеральные органы власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами в спорте. Он призван не допускать распространение инсайдерской информации и предотвращать конфликт интересов в сфере спортивных соревнований.