В Белоруссии будут сажать на срок до 12 лет за призывы к санкциям

В Белоруссии ввели уголовну. ответственность за призывы к санкциям. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии. Об этом во вторник 14 декабря сообщила пресс-служба белорусского президента.

За призывы к санкциям в отношении Беларуси, её граждан и организаций в стране теперь грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Если призывы ввести санкции обращены к рядовым лицам, за это могут лишить свободы на срок до шести лет. До десяти лет можно получить за призывы к санкциям, обращенные к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. Если такие призывы исходят от должностного лица, которое при этом использует своих служебные полномочия или призывы привели к тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список, посадить за это могут на срок до 12 лет.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Минск вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые ранее приняли решение ввести санкции против Белоруссии. Ограничения начнут действовать с 1 января 2022 года.