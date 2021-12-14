Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право ответа ЕС после новых санкций

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала введение санкций против российских граждан и организаций. Новые ограничительные меры накануне принял Евросоюз.

Как говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на официальном сайте российского МИД, Россия оставляет за собой право ответа на эти недружественные действия. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что РФ призывает ЕС прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН и начать выстраивать отношения с ними на основе равноправия и уважения.

"Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", - сообщила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 13 декабря, прошло заседание глав министерств внутренних дел Евросоюза в Брюсселе. По его итогам было решено ввести санкции против ряда российских компаний. Причиной стало то, что они вели разведку и добычу ресурсов в Сирии.