Захарова призвала ЕС прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела других государств. Таким образом она отреагировала на новые санкции, введенные против ряда россиян и российских компаний накануне.

Как говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД, Евросоюзу стоит уважительно относиться к другим странам, не предпринимая попыток вмешательства в их внутреннюю политику.

"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер", - сообщила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала введение санкций против российских граждан и организаций. По ее словам, Россия оставляет за собой право ответа на эти недружественные действия.