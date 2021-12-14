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Политика14 декабря 2021 16:19

Захарова об отношениях США и Германии: "Девочки рассказали, против кого дружат"

Мария Захарова высмеяла будущего американского посла в ФРГ Эми Гаттмэн
Мария ПАВЛОВА
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Мария Захарова прокомментировала заявление будущего посла США в Германии Эми Гаттмэн.

Мария Захарова прокомментировала заявление будущего посла США в Германии Эми Гаттмэн.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание Эми Гаттмэн, кандидата на пост посла Соединенных Штатов Америки в ФРГ. Гаттмэн заявила, что США рассматривают свои отношения с Германией сквозь призму противодействия России и Китаю. Об этом она сообщила во вторник 14 декабря.

"Девочки рассказали, против кого дружат", - так отозвалась на заявление Гаттмэн Мария Захарова.

71-летняя Эми Гаттмэн – политолог, ректор Пенсильванского университета. Президент США Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на пост посла США в Германии. Если кандидатура Гаттмэн будет утверждена, она станет первой женщиной-послом Америки в ФРГ.

Ранее на kp.ru сообщалось, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела других государств. Таким образом она отреагировала на новые санкции, введенные против ряда россиян и российских компаний накануне.