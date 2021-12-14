Лавров сообщил главе МИД Германии о готовности строить диалог с новым правительством страны

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Дипломат отметил, что Москва настроена на диалог с новым правительством ФРГ.

Как говорится в сообщении МИД РФ, в ходе диалога Лавров и Бербок обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов.

"С российской стороны акцентирован настрой на выстраивание диалога с новым правительством ФРГ, отвечающего задаче развития двустороннего взаимодействия на благо народов России и Германии и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в общеевропейском и глобальном измерении", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что Россия также надеется на гарантии непродвижения НАТО на Восток и неустановки военной инфраструктуры у российских границ.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель МИД РФ Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в невыполнении своих обязательств по нормандскому формату.