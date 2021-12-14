В России создают вакцину от COVID-19 из частиц насекомых

Вакцину от ковида из частиц насекомых создают в РФ. Фото: REUTERS

Вакцина для профилактики COVID-19 на основе вирусоподобных частиц из клеток насекомых может быть создана в России. Работы над ней ведет центр им.Чумакова.

Специалисты центра уже имеют опыт в изготовлении вакцин по такой технологии

"Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых", - цитирует ТАСС генерального директора центра, членаа-корреспондент РАН Айдара Ишмухаметова.

Ишмухаметов отметил, что на основе подобных вакцин можно создавать новые препараты для профилактики заражения новыми штаммами коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, какие данные будут включены в ковидный сертификат и каким образом этот документ будет защищен от подделок.

Также Голикова напомнила о высокой заразности омикрон-варианта коронавирусной инфекции.