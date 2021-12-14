МВД: типичный телефонный мошенник – безработный пользователь интернета 18-35 лет

В МВД описали социальный портрет дистанционного мошенника. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В МВД рассказали о социальном портрете типичного телефонного мошенника. По данным замначальника следственного департамента МВД России полковника юстиции Данила Филиппова, дистанционным аферистом может оказаться как женщина, так и мужчина.

Общими признаками, характеризующими телефонных мошенников, в МВД назвали базовые знания пользователя сети Интернет и базовые знания пользования финансовыми услугами. Как правило, это безработный человек в возрасте 18-35 лет, рассказал Филиппов ТАСС.

По словам Филиппова, в последнее время изменился типичный портрет жертвы дистанционных мошенников. Если раньше на удочку телефонных аферистов попадались, как правило, пожилые люди, то сейчас все чаще мошенникам удается обмануть молодых людей. Число же пожилых среди их жертв сократилось до 15 процентов.

Как ранее сообщалось на kp.ru, мошенники с начала 2021 года обманули россиян в общей сложности на 45 млрд рублей.