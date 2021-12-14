Марина Хлебникова опубликовала обращение к подписчикам после госпитализации

Певица Марина Хлебникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, вышла на связь со своими поклонниками. Она поблагодарила всех, кто пишет ей слова поддержки, и рассказала о своем состоянии после госпитализации.

Обращение к подписчикам Марина Хлебникова опубликовала в своем Instagram.

"Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо", - сообщила артистка.

Хлебникова пообещала делиться новостями о своем состоянии, чтобы поклонники не волновались за ее здоровье.

Как ранее писал сайт kp.ru, обгоревшая на пожаре Марина Хлебникова чувствует себя лучше: врачи перевели артистку из реанимации в обычную палату. Угрозы сепсиса (заражения крови) больше нет, состояние певицы оценивается как стабильное. Но до полного выздоровления ей еще далеко.