Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект о QR-кодах в общественных местах

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест. Решение было принято на расширенном заседании во вторник, 13 декабря.

Законопроект об использовании сертификатов QR-кодами о прививке от коронавируса предлагает внести поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Если это произойдет, совершеннолетние россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, театры и другие места по предъявлению либо QR-кода о прививке, либо по медотводу от вакцинации, либо с помощью документа о том, что человек переболел коронавирусом.

Нормы могут быть введены до 1 июня 2022 года, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин прокомментировал идею о введении дополнительных ограничительных мер с QR-кодами накануне Нового года. Как сообщил глава государства в ходе совещания с членами правительства во вторник, 14 декабря, он против этой меры.