Власти Афганистана заявили о планах принять туристов из России

По словам министра, сейчас проблем с передвижением иностранцев по Афганистану нет Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана Ниаматулла Мусафер сообщил, что в стране будут рады видеть путешественников из всех стран - в том числе, из России. И хотя на данный момент четкого плана по развитию туризма в стране нет, в будущем власти планируют заниматься этой отраслью.

Как заявил Мусафер, в ближайшее время департамент туризма Афганистана может создать специальные отделения в тех афганских провинциях, где есть достопримечательности. Эти отделения, по задумке, будут заниматься привлечением путешественников в страну. Об этом пишет сайт "Туту сюжеты".

Отмечается, что Афганистану также предстоит решить вопрос выдачи виз иностранцам. На данный момент, по словам Мусафера, проблем с передвижением иностранцев по Афганистану нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый военно-транспортный самолет с гражданами, эвакуированными из Афганистана, приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.