ВОЗ: до пика заболеваемости "омикрон"-штаммом осталось несколько недель

Вакцинация - одна из самых эффективных мер защиты от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан дал прогноз, когда заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" дойдет до своего пика. По его словам, для этого потребуется всего несколько недель.

Как сообщил Райан во вторник, 14 декабря, в ходе брифинга, штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем ранее известные разновидности заболевания.

"У нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться", - цитирует Райана ТАСС.

Как подчеркнул эксперт, вакцинация от коронавируса является одной из самыз эффективных мер защиты. В том числе, прививки дают защиту и от "омикрон"-штамма, сообщил Райан.

Как ранее писал сайт kp.ru, распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» в мире приобретает стремительный характер, напоминающий по эффекту цунами, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.