Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 декабря 2021 18:27

Голикова заявила, что для определения числа болевших COVID-19 неофициально нужен анализ

Пока назвать их количество затруднительно
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Вице-премьер Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о примерном числе россиян, которые имели положительный ПЦР-тест, но при этом не обращались за помощью к врачам. Как отметила политик, в таком случае предположить количество таких людей достаточно сложно.

"Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ", — сказала Голикова.

По ее словам, на данный момент, не все, кто есть в системе, имеют сделанные после 1 января 2021 года тесты. Это также добавляет сложностей при попытке подсчитать людей с положительным ПЦР, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в стране на данный момент. Об этом она доложила на совещании с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 14 декабря.