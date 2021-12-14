Голикова заявила, что для определения числа болевших COVID-19 неофициально нужен анализ

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о примерном числе россиян, которые имели положительный ПЦР-тест, но при этом не обращались за помощью к врачам. Как отметила политик, в таком случае предположить количество таких людей достаточно сложно.

"Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ", — сказала Голикова.

По ее словам, на данный момент, не все, кто есть в системе, имеют сделанные после 1 января 2021 года тесты. Это также добавляет сложностей при попытке подсчитать людей с положительным ПЦР, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в стране на данный момент. Об этом она доложила на совещании с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 14 декабря.