Gazeta Polska Codziennie: Варшава может воссоздать Речь Посполитую за счет России

Колумнист предлагает начать "польское наступление" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой. По его мнению, сделать это можно, если подождать, пока ослабнет Россия.

Как пишет колумнист, Польша сегодня оказалась втянута в "глобальный конфликт". Однако, считает Бартчак, из этого можно извлечь определенную выгоду.

"Раз Польшу втянули в глобальный конфликт, нужно как следует в нем разобраться и извлечь из него пользу, поскольку географическое положение не позволит нам остаться в стороне", — пишет колумнист.

Он считает, что благодаря конфликту США и России у Польши появился шанс захватить влияние над Украиной и Белоруссией. Это позволит Варшаве создать могущественную империю, пишет Бартчак.

"Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы", — пишет автор.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Польше заявили о доминирующей роли украинцев в переправке нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу. Об этом на брифинге 14 декабря сказала официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.