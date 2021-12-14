Глава Минэнерго: За доступом к экспорту газа обращалась не только «Роснефть»

«Роснефть» попросила разрешить ей в порядке эксперимента экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год Фото: REUTERS

Министерство энергетики России получало заявки по вопросу доступа к экспорту природного газа не только от «Роснефти», такое обращение поступало в ведомство и от других компаний.

Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов, отметив, что обращения о либерализации экспорта газа были, и заявка «Роснефти» – «это одно из них», однако называть компании не стал.

Министр также сказал, что решение по предложению «Роснефти» разрешить ей в качестве эксперимента экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год пока не принято.

«Надо на эксперименте сначала научиться, всю нормативку подготовить», - приводит слова Шульгинова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине сентября стало известно, что «Роснефть» обратилась к федеральным властям с просьбой разрешить ей экспортировать газ через агентское соглашение с «Газпромом», который на сегодняшний день остается монополистом в области трубопроводного экспорта газа.