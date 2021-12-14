Лавров: У США есть желание развивать диалог с Россией, несмотря на разногласия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон демонстрирует желание развивать диалог с Москвой, несмотря на существующие разногласия и некоторые противоречия в позициях по многим вопросам. В частности, об этом свидетельствует недавний саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», - сказал российский дипломат в интервью египетскому телеканалу TeN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время прошедших в режиме видео-конференции переговоров лидеров двух стран 7 декабря президенты США и России около двух часов обсуждали различные острые вопросы, в том числе и ситуацию вокруг Украины.

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