Geopolitika: Украина рискует повторить судьбу Кубы после Карибского кризиса

Украине предрекли судьбу Кубы Фото: REUTERS

Украина рискует повторить судьбу Кубы после Карибского кризиса, а вот Россия и США смогут между собой договориться и найти выход из сложившейся ситуации, уверен журналист хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.

По его мнению, ни Штаты, ни НАТО в случае предполагаемого «вторжения» не станут использовать свои вооруженные силы, тем более, что в Москве неоднократно заявляли о том, что никто не собирается «нападать» на Незалежную. Однако в самой этой стране, как отмечает автор статьи, ситуация настолько сложная, что Вашингтону нужно держать Киев под жестким контролем, поскольку некоторые украинские политики призывают решить проблему Донбасса военным путем.

«Эти политические авантюристы в итоге и решат судьбу Украины и ее будущее», - убежден Зоран Метер.

По его мнению, нынешний украинский кризис «играет для американо-российских отношений ту же роль, какую Карибский кризис играл для отношений между СССР и США», но в современных реалиях Москва и Вашингтон в этой «схеме» поменялись позициями, а Украина заняла место Кубы.

Стоит отметить, что на Украине уже почти восемь лет периодически заявляют, что северный сосед готовит полномасштабное «вторжение», и вот-вот нападет, даже даты называют. Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время в СМИ снова появились публикации об «угрозе вторжения России» с наступлением холодов.

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