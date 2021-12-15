Россия призвала участников переговоров по ядерной проблеме Ирана проявить выдержку

Россия призвала коллег по Совету Безопасности ООН и других участников переговоров по ядерной сделке с Ираном проявлять стратегическую выдержку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призвала коллег по Совету Безопасности ООН и других участников переговоров по ядерной сделке с Ираном проявлять стратегическую выдержку, предупредив об опасности заявлений о том, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) устарел и его нужно изменить.

«Считаем опасными и безответственными заявления о том, что СВПД якобы устарел, что его надо обновить, расширить и так далее. Сделка содержит тщательно выверенный баланс интересов и должна осуществляться в том виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году, без изъятий и дополнений», - сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора обсудили СВПД и высказались за его восстановление в изначальной форме.