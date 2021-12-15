На МКАД столкнулись четыре автомобиля, пострадал один человек

В результате ДТП пострадал один человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздним вечером во вторник, 14 декабря, на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло крупное ДТП. Столкнулись четыре автомобиля, в результате пострадал один человек.

На месте работают оперативные службы, из-за аварии были перекрыты две полосы движения, однако к этому часу движение уже восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 64 км МКАД столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено, для проезда свободны три полосы», - говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС об одном пострадавшем в этом ДТП. Собеседник агентства добавил, что причины аварии устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сайт kp.ru писал о другом ДТП на МКАД, в результате которого пострадали три человека.