Еврокомиссия предложила реформировать Шенгенскую зону Фото: REUTERS

Европейская комиссия (ЕК) предложила реформировать Шенгенскую зону с учетом уроков пандемии и миграционного кризиса, главная цель изменений – безопасность жителей европейских государств, усиление координации внутри Евросоюза и возможность улучшить управление внутренними границами стран ЕС.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что «предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве». В частности, предлагаются такие меры, как сокращение числа контрольно-пропускных пунктов и усиление охраны внешней границы ЕС, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за миграционного кризиса на границах соседних с Белоруссией стран Евросоюз планирует реформировать Шенгенскую зону. В декабре Франция внесла свои предложения по этому вопросу.