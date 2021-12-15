NHK: Переговоры Японии и США в формате «2+2» могут пройти 7 января

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7 января нового 2022 года в Вашингтоне могут состояться переговоры Японии и США. В этой встрече, которая должна пройти в формате «два плюс два», будут участвовать госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, а также их японские коллеги – министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси и министр обороны Страны восходящего солнца Нобуо Киси.

Об этом в среду, 15 декабря, со ссылкой на источники в японском правительстве сообщил телеканал NHK. По данным собеседников канала, участники встречи, в частности, будут обсуждать «тревожную» активность Китая в регионе и ситуацию в Тайваньском проливе, а также подтвердят намерение обеих стран укреплять американо-японское сотрудничество в различных сферах, в том числе и в военной.

Отмечается, что изначально власти двух стран планировали организовать такие переговоры в формате «два плюс два» до конца 2021 года, однако встречу пришлось перенести из-за напряженного графика японских и американских министров.