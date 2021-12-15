Умер Ким Ён Чжу, брат основателя КНДР Ким Ир Сена

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смерть Ким Ён Чжу Фото: REUTERS

В Северной Корее на 102-м году жизни умер Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Об этом утром в среду, 15 декабря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным издания, глава КНДР Ким Чен Ын накануне выразил соболезнования в связи со смертью родственника, дяди своего отца Ким Чен Ира.

«Ким Ён Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», - приводит Yonhap текст сообщения ЦТАК.

Дата смерти северокорейского политика не уточняется.

СПРАВКА «КП»

Ким Ён Чжу родился 21 сентября 1920 года. После прихода старшего брата Ким Ир Сена к власти занимал несколько руководящих постов. В частности, в 1950-е годы возглавлял компанию по ужесточению политического режима в КНДР, а в 60-х и 70-х годах прошлого века бывший секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), членом Политбюро, руководил влиятельным Административным отделом.

Однако летом 1975 года неожиданно пропал, а начале 1990-х годов Ким Ён Чжу вновь появился в высшем руководстве страны. В 2009 году он был избран почётным заместителем председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР.