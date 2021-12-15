Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 3:49

По делу об аварии на шахте «Листвяжная» задержан собственник холдинга СДС

По делу об аварии на шахте «Листвяжная» задержан собственник холдинга СДС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября

В ночь на среду, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева, который возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в составе которой работает шахта.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Собеседник агентства уточнил, что Федяев был задержан минувшей ночью, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате произошедшего погиб 51 человек.

Ранее сообщалось, что в день аварии задержали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя и начальника участка.