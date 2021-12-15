По делу об аварии на шахте «Листвяжная» задержан собственник холдинга СДС

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября

В ночь на среду, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева, который возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в составе которой работает шахта.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Собеседник агентства уточнил, что Федяев был задержан минувшей ночью, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате произошедшего погиб 51 человек.

Ранее сообщалось, что в день аварии задержали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя и начальника участка.