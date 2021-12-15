Что произошло в ночь на 15 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 15 декабря 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 14 декабря, выступил против идеи введения ограничений с QR-кодами на транспорте перед Новым годом. Глава государства отметил, что такой шаг создаст слишком много проблем для людей. «Комсомолка» сообщала, что главными темами совещания стали госпрограмма очистки воздуха в крупных городах, доплаты врачам и новый штамм коронавируса «омикрон».

Накануне Госдума приняла законопроект об организации публичной власти в регионах. Документ предполагает установление единых сроков полномочий глав регионов и снимает запрет на пребывание в должности больше двух сроков подряд. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон является базовым, «несущим в себе прямые нормы и закладывающим определенные параметры организации и работы региональной власти».

В ночь на среду, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева, который возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в составе которой работает шахта.

Тем временем бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский испортил отношения с Москвой и главой российского государства Владимиром Путиным своим «наглым и беспардонным» поведением.

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский утверждает, что Украина при необходимости способна уничтожить венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, власти Венгрии прекрасно знают о «сильных позициях» Киева в Закарпатском регионе, именно поэтому в Закарпатье перекрыты границы.

Ученые рекомендовали приравнять людей, переболевших коронавирусом, к привитым. Многочисленные исследования подтвердили, что перенесенная болезнь дает такой же надежный и долгосрочный иммунитет от COVID-19, как и прививка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве с 2 января 2022 изменится

Сайт kp.ru узнал, как изменится стоимость проезда в общественном транспорте в Москве с 2 января 2022 года (подробности).