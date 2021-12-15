СК подтвердил задержание собственника шахты «Листвяжная» по делу о взрыве метана

СК задержал собственника шахты «Листвяжная» Фото: Олег ЗОЛОТО

СК России сообщил о задержании собственника шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, председателя совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаила Федяева по делу о взрыве метана.

Помимо него, были задержаны гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов. Их обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, а также злоупотреблении полномочиями.

Ведомство будет ходатайствовать об аресте вышеперечисленных, сообщается на сайте СК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате произошедшего погиб 51 человек.

Во вторник, 14 декабря, глава СК РФ Александр Бастрыкин встретился с семьями пострадавших и погибших, которым рассказал о ходе расследования дела.